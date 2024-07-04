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Британского писателя обвиняют в сексуальном насилии

РЕН ТВ: писателя Нила Геймана обвиняют в сексуальных домогательствах
04 июля 2024, 13:32
Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Две женщины обвинили британского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии, об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Телеграм-канале.
Одна из жертв писателя является няней в его доме. С ее слов, Гейман изнасиловал ее при первой же встрече зимой 2022 года. Писатель утверждает, что полового контакта не было и при первой встрече они просто поцеловались по обоюдному согласию. Более того, в тот период у них были интимные отношения на протяжении трех недель, сообщает он.

Другой девушке было 18 лет, когда она встретила Геймана на автограф-сессии во Флориде в 2003 году. Она заявила, что спустя два года у них начались романтические отношения и писатель воспользовался ей против ее воли.



Полиция сообщила, что займется установлением всех обстоятельств произошедшего и выслушает все стороны.

Нил Гейман является автором бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». В 2013 году его «Океан в конце дороги» был признан книгой года на Британской национальной книжной премии.

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#писатель
#отношения
Обрушение Дворца детского творчеств на Кузбассе попало на видео
04 июля 2024, 13:47

Фото: istockphoto / Srdjanns74

В городе Белово Кемеровской области рухнул целый лестничный пролёт Дворца детского творчества с четвёртого по первый этаж.
В 112 отметили, что по счастливой случайности никто из детей не пострадал.

Десять сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно. Обломки не упали на проезжую часть, а приземлились во дворе, не причинив никому вреда.



Стоит отметить, что ученики покинули здание всего за несколько минут до обрушения. Занятия завершились в 15:00 по местному времени.

На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и коммунальные службы. Они разбирают завалы.

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Малолетних мигрантов, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, не накажут

В столичном метро мужчина напал на подростков — видео
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#коммунальные службы
#112
#кемерово
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Малолетних мигрантов, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, не накажут
04 июля 2024, 12:56

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

Дети мигрантов из Азербайджана, которые жестоко избили девочку в Нижнем Тагиле, не будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы не нашли в их действиях состава преступления.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних Рашида и Камала прекращено.

«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл с несовершеннолетней девочкой, которая подверглась нападению со стороны агрессивных подростков. Они били её ногами по животу и голове. В результате девочка была госпитализирована.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Однако медицинская экспертиза не выявила у ребёнка каких-либо последствий для здоровья.

В результате единственным последствием для нападавших станет расследование дела о хулиганстве в отношении матери малолетних мигрантов. Она сама стала зачинщицей конфликта и участвовала в нём. Агрессоры жестоко избили девочку, но теперь они могут избежать серьёзного наказания.

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В столичном метро мужчина напал на подростков — видео
04 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / mrohana

В Москве на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на 17-летнего подростка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В прокуратуре действия мужчины квалифицировали как хулиганство. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

«На станции метро «Царицыно» словесный конфликт произошёл между 34-летним мужчиной и двумя юношами 2007 года рождения. В ходе конфликта мужчина ударил 17-летнего юношу. Пострадавший получил медицинскую помощь. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении прокуратуры.



Ранее взрослый мужчина на самокате врезался в пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве, когда тот гулял с отцом. Самокатчик скрылся. В результате столкновения ребенок упал и получил травму головы.

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#подросток
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В Подмосковье спасли котёнка, застрявшего в самодельном душе
04 июля 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, застрявшего в самодельной душевой кабинке на дачном участке в СНТ деревни Золотилово Сергиево-Посадского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О том, что котёнок срочно нуждается в помощи, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщила хозяйка участка, на котором стояла самодельная неработающая душевая. Она рассказала, что котёнок залез в сливное отверстие, провалился внутрь, а вылезти не может. Самостоятельно вызволить котёнка женщина не смогла», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что душевая состоит из вкопанной в землю бочки, на которую уложен пол и установлен душевой поддон. С разрешения хозяйки спасатели бензопилой выпилили пол и сняли поддон. Так они смогли добраться до животного.

Котёнок был так слаб и напуган, что не мог двинуться с места, поэтому спасатели спустились в бочку и помогли ему выбраться.

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Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за розыска на Украине
04 июля 2024, 11:56

Фото: istockphoto / simpson33

Защита генерала Попова обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неизвестных лиц.
Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что СБУ объявила генерала Попова в международный розыск. Причиной этого стало обвинение в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), которое было выдвинуто Харьковской областной прокуратурой.

«Мы обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Причиной нашего обращения стало возбуждение уголовного дела в отношении генерала и его розыск на Украине. Мы предполагаем, что секретные документы могли быть опубликованы в открытом доступе. Возможно, это связано со шпионажем», — сообщил адвокат.

По версии следствия, в 2023 году генерал был причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на фронте.

В суде Попов заявил, что занимался в зоне СВО не хищениями, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны».

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На Алтае мигрант совратил девочку в интернете
04 июля 2024, 10:52

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

Мигранта, который совратил 14-летнюю девочку в интернете, посадили в российский СИЗО.
В Алтайском крае задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, который, как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), совратил девочку в интернете. Мужчину задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Он признал свою вину.

«В ноябре прошлого года иностранец из Подмосковья создал фейковую страницу во «ВКонтакте» под женским именем. Там он познакомился с 14-летней жительницей Алтайского края и за деньги уговорил ее прислать откровенные фото. Обвиняемый разместил фотографии девочки на своей странице. Мать потерпевшей узнала о произошедшем и обратилась в полицию», — рассказали в ведомстве.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 и пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ.

В настоящее время следователи проверяют законность пребывания обвиняемого на территории России, а также его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

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В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ
04 июля 2024, 10:29

Фото: istockphoto / Zolnierek

Наемник ВСУ из Чехии попал под суд за незаконную службу и мародерство, сообщили в Lenta.ru.
В Праге судят наёмника Вооружённых сил Украины Филиппа Симана из Чехии за нелегальном участие в военных действиях и мародёрстве.

«27-летний Симан отправился на Украину как наёмник, не имея разрешения на участие в боях в составе иностранной армии. Как следует из обвинительного заключения, во время службы он присваивал ценности солдат и местных жителей. Среди них были драгоценности, золотые и серебряные слитки, планшет и брендовые солнцезащитные очки», — сообщил прокурор Мартин Биле.

В суде Симан не признал свою вину. Он утверждал, что на украденном планшете якобы содержалась секретная информация, а золотые слитки ему «позволили взять». По словам обвиняемого, золотое кольцо и другие предметы были сувенирами, которые «напоминали» ему о тех событиях.

Если Симана признают виновным в незаконном хранении секретных сведений, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако за мародёрство срок может быть значительно больше.

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#наемники
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В Подмосковье женщину зажало между поездом и платформой
04 июля 2024, 10:16

Фото: istockphoto / Dmitrii Tishchenko

На ж/д станции Красково Московской области женщину зажало между поездом и платформой, сообщили в телеграмм-канале Readovka/
Причины, по которым женщина оказалась на железнодорожных путях, неизвестны.

«На виде, которое появилось в интернете слышно, как машинист сигналил, предупреждая о приближении поезда, однако женщина не успела забраться на платформу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент о её состоянии ничего не сообщается.

Ранее в Подмосковье на станции Кубинка взорвалась чебуречная.

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Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о двух БПЛА, упавших в одном из сёл
04 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

На территорию села Московское в Изобильненском районе Ставропольского края упали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что инцидент произошёл ранним утром. Он также добавил, что в результате падения БПЛА никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила, все системы работают в штатном режиме. Владимиров обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Тамбовской областями.

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