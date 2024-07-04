Британского писателя обвиняют в сексуальном насилии

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz
Две женщины обвинили британского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии, об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Телеграм-канале.
Одна из жертв писателя является няней в его доме. С ее слов, Гейман изнасиловал ее при первой же встрече зимой 2022 года. Писатель утверждает, что полового контакта не было и при первой встрече они просто поцеловались по обоюдному согласию. Более того, в тот период у них были интимные отношения на протяжении трех недель, сообщает он.
Другой девушке было 18 лет, когда она встретила Геймана на автограф-сессии во Флориде в 2003 году. Она заявила, что спустя два года у них начались романтические отношения и писатель воспользовался ей против ее воли.
Полиция сообщила, что займется установлением всех обстоятельств произошедшего и выслушает все стороны.
Нил Гейман является автором бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». В 2013 году его «Океан в конце дороги» был признан книгой года на Британской национальной книжной премии.
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Другой девушке было 18 лет, когда она встретила Геймана на автограф-сессии во Флориде в 2003 году. Она заявила, что спустя два года у них начались романтические отношения и писатель воспользовался ей против ее воли.
Полиция сообщила, что займется установлением всех обстоятельств произошедшего и выслушает все стороны.
Нил Гейман является автором бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». В 2013 году его «Океан в конце дороги» был признан книгой года на Британской национальной книжной премии.
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Олег Дикий