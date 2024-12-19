Учительница начальных классов заказала убийство ученика

В 2015 году 51-летняя учительница музыки из подмосковной Шатуры Юлия Симонова организовала убийство своего несовершеннолетнего возлюбленного Вани.
Долгие годы она была репетитором мальчика. На такое серьёзное преступление она решилась из-за сильной ревности. «Радио 1» расскажет подробности происшествия.
Симонова вряд ли выбрала бы свою профессию без давления со стороны матери, которая настояла на поступлении дочери в педагогическое училище. На самом деле душа Юлии тянулась к искусству, и она мечтала о карьере музыканта.
Со временем Юлия стала преподавать музыку в начальных классах. По словам родителей учеников, её нельзя было назвать образцовым учителем. Хотя внешне Симонова производила впечатление скромного и сдержанного человека, она была довольно строгой с детьми: могла выгнать кого-то с урока или угрожать плохими оценками.
Но был у неё и любимчик — Ваня, которому она ставила хорошие оценки, даже если мальчик не оправдывал их. Учительница верила, что у него есть музыкальный талант, который необходимо развивать.
От одиночества Симонова не страдала: она воспитывала нескольких детей и не один раз была в браке. В последнее время она жила с мужчиной, который был сильно влюблён в неё и неоднократно предлагал официально оформить их отношения, но Юля всегда ему отказывала.
Отношения Симоновой с Ваней изначально напоминали связь между матерью и сыном. Женщина помогала ему финансово, сама возила его в Москву на культурные мероприятия, оплачивая все расходы.
Когда мальчик перешел в старшие классы, учительница познакомилась с его семьёй и убедила её в необходимости частных уроков. Родители Вани удивились, но согласились: педагог оплату за дополнительные уроки не требовала.
Она говорила, что хочет помочь мальчику раскрыть его таланты, и её слова воспринимались всерьез благодаря её многолетнему педагогическому опыту и множеству наград.
Однако никто, кроме самой Юлии, не замечал способности Вани, а в старших классах его успеваемость и вовсе значительно снизилась, оценки стали удовлетворительными. Но учительница продолжала требовать от коллег, чтобы они ставили ему только «отлично».
Вместе с возрастом Вани росли и цены на подарки — вместо игрушек Симонова начала дарить ему телефон, ноутбук и скутер. Репетитор ничего не жалела для мальчика. Её щедрость не имела границ, но ровно до того момента, пока в жизни подростка не появилась девушка-ровесница, в которую он влюбился.
Роман Вани с одноклассницей сильно разозлил Юлию. Она увидела влюблённую пару на автобусной остановке и в припадке гнева плюнула в девушку Вани и ушла.
В дальнейшем учительница пыталась убедить своего любимчика расстаться с девушкой, но он отказался. Тогда Симонова решила пойти на крайние меры — она приняла решение избавиться от мальчика.
По информации «МК» на письменном столе 51-летней учительницы стояло фото Вани в рамке в виде сердечка. Но, несмотря на свои чувства к мальчику, она решилась нанять киллера.
С необычной просьбой она обратилась к президенту Бойцовской Федерации Николаю Руденко. Женщина прямо рассказала ему о своём желании. Руденко был шокирован подобным заявлением, но не показал этого. Он ответил, что не может выполнить её просьбу самостоятельно, но знает людей, которые могут помочь. Симонова согласилась, и Руденко позвонил в соответствующие органы.
Сотрудникам полиции Юлия рассказала, что она хотела, чтобы Ваня мучился. У неё был план убить его самостоятельно, но подставной киллер её отговорил. Вместо этого он якобы согласился убить мальчика своими руками: мол 100 тысяч — и подросток устранён.
Кроме того, сообщается, что Симонова хотела лично увидеть Ваню перед его смертью, чтобы высказать ему всю свою ненависть.
Несмотря на явные доказательства в виде оперативной видеозаписи, Юлия Симонова на этапе задержания упорно отрицала свою вину. Во время судебного разбирательства она просила судью не отправлять её под стражу, утверждая, что учебный год в разгаре, и её ученики остро нуждаются в её помощи. Однако судья остался непреклонен.
После проведённого медицинского обследования у Симоновой были выявлены психические расстройства. В связи с этим суд принял решение направить её на лечение в специализированное психиатрическое заведение.
Стоит отметить, что в школах учительница работала около 30 лет.
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Мечтала быть музыкантом, но стала учителем
Симонова вряд ли выбрала бы свою профессию без давления со стороны матери, которая настояла на поступлении дочери в педагогическое училище. На самом деле душа Юлии тянулась к искусству, и она мечтала о карьере музыканта.
Со временем Юлия стала преподавать музыку в начальных классах. По словам родителей учеников, её нельзя было назвать образцовым учителем. Хотя внешне Симонова производила впечатление скромного и сдержанного человека, она была довольно строгой с детьми: могла выгнать кого-то с урока или угрожать плохими оценками.
Но был у неё и любимчик — Ваня, которому она ставила хорошие оценки, даже если мальчик не оправдывал их. Учительница верила, что у него есть музыкальный талант, который необходимо развивать.
От одиночества Симонова не страдала: она воспитывала нескольких детей и не один раз была в браке. В последнее время она жила с мужчиной, который был сильно влюблён в неё и неоднократно предлагал официально оформить их отношения, но Юля всегда ему отказывала.
Полюбила как сына
Отношения Симоновой с Ваней изначально напоминали связь между матерью и сыном. Женщина помогала ему финансово, сама возила его в Москву на культурные мероприятия, оплачивая все расходы.
Когда мальчик перешел в старшие классы, учительница познакомилась с его семьёй и убедила её в необходимости частных уроков. Родители Вани удивились, но согласились: педагог оплату за дополнительные уроки не требовала.
Она говорила, что хочет помочь мальчику раскрыть его таланты, и её слова воспринимались всерьез благодаря её многолетнему педагогическому опыту и множеству наград.
Однако никто, кроме самой Юлии, не замечал способности Вани, а в старших классах его успеваемость и вовсе значительно снизилась, оценки стали удовлетворительными. Но учительница продолжала требовать от коллег, чтобы они ставили ему только «отлично».
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Плюнула в ученицу
Вместе с возрастом Вани росли и цены на подарки — вместо игрушек Симонова начала дарить ему телефон, ноутбук и скутер. Репетитор ничего не жалела для мальчика. Её щедрость не имела границ, но ровно до того момента, пока в жизни подростка не появилась девушка-ровесница, в которую он влюбился.
Роман Вани с одноклассницей сильно разозлил Юлию. Она увидела влюблённую пару на автобусной остановке и в припадке гнева плюнула в девушку Вани и ушла.
В дальнейшем учительница пыталась убедить своего любимчика расстаться с девушкой, но он отказался. Тогда Симонова решила пойти на крайние меры — она приняла решение избавиться от мальчика.
Захотела нанять киллера
По информации «МК» на письменном столе 51-летней учительницы стояло фото Вани в рамке в виде сердечка. Но, несмотря на свои чувства к мальчику, она решилась нанять киллера.
С необычной просьбой она обратилась к президенту Бойцовской Федерации Николаю Руденко. Женщина прямо рассказала ему о своём желании. Руденко был шокирован подобным заявлением, но не показал этого. Он ответил, что не может выполнить её просьбу самостоятельно, но знает людей, которые могут помочь. Симонова согласилась, и Руденко позвонил в соответствующие органы.
Сотрудникам полиции Юлия рассказала, что она хотела, чтобы Ваня мучился. У неё был план убить его самостоятельно, но подставной киллер её отговорил. Вместо этого он якобы согласился убить мальчика своими руками: мол 100 тысяч — и подросток устранён.
Кроме того, сообщается, что Симонова хотела лично увидеть Ваню перед его смертью, чтобы высказать ему всю свою ненависть.
Приговор
Несмотря на явные доказательства в виде оперативной видеозаписи, Юлия Симонова на этапе задержания упорно отрицала свою вину. Во время судебного разбирательства она просила судью не отправлять её под стражу, утверждая, что учебный год в разгаре, и её ученики остро нуждаются в её помощи. Однако судья остался непреклонен.
После проведённого медицинского обследования у Симоновой были выявлены психические расстройства. В связи с этим суд принял решение направить её на лечение в специализированное психиатрическое заведение.
Стоит отметить, что в школах учительница работала около 30 лет.
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Дайана Хусинова