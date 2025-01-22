В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата

Фото: istockphoto/Elena Horrmann
Мать с помощью дочери травила медицинскими препаратами родного сына брата в Ямало-Ненецком автономном округе. После возвращения из тюрьмы он принялся терроризировать близких, которые захотели таким способом избавиться от него.
Сын Жанны и брат Кристины Г. вернулся из тюрьмы совершенно неуправляемым. Родные начали незаметно травить его, подсыпая лекарства в алкоголь и вливая ему в рот во время сна. Бывший заключенный попал в больницу, где его спасли, не заметив ничего подозрительного.
Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.
Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres
Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.
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Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.
Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres
Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.
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Александр Бойцов