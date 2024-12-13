Подростки избили и похитили сверстника с целью вымогательства в Подмосковье

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Трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства, передает РЕН ТВ. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.
Нападение произошло 1 декабря, когда подростки встретили на улице свою жертву. Поживиться они не смогли, поскольку на счете было пусто. В настоящее время судьба злоумышленников неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.
Перед этим стало известно, что трое екатеринбуржцев изнасиловали мужчину табуреткой в одной из мастерских. Пострадавший не стал обращаться в полицию, однако одного из злоумышленников задержали по подозрению в другом преступлении.
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