Мастер спорта по гимнастике бомжует в Таиланде — видео
Родители спортсменки Юлии Реутовой собираются прилететь в Таиланд, чтобы помочь ей выбраться из тяжёлой жизненной ситуации.
Как пишет Baza, уже около года женщина живёт в палатке на пляже в Паттайе и временами добывает еду буквально любыми способами. История получила огласку после того, как российский блогер Нурлан Багиров, гуляя по Паттайе, заметил неухоженную девушку, выбрасывавшую свои вещи в мусор.
Услышав русскую речь, он попытался предложить ей деньги, но она отказалась. Позже Багиров опубликовал рассказ в соцсетях, и на него вышел бывший супруг женщины. Он сообщил, что речь идёт о Юлии Реутовой — мастере спорта по гимнастике, участнице «Дома-2» и «Минуты славы», а также, как утверждается, работавшей в индустрии стриптиза и порно.
По словам Багирова, Юлия — гражданка Украины, при этом в 2021 году она получила вид на жительство в РФ и жила в Москве. В феврале 2022-го она, как сообщается, поехала в Киев «на несколько дней», но столкнулась с проблемами. У неё украли сумку с документами и деньгами, а затем начались боевые действия, из‑за чего вернуться в Россию не получилось. В 2024 году, следуя совету родителей, она переехала в Польшу.
Утверждается, что именно там у Юлии начались серьёзные психологические трудности. В этот период знакомый продюсер Андрей Ермолин пригласил её в Таиланд на съёмки музыкального клипа. Первое время всё шло нормально, однако спустя несколько месяцев, по словам источников, женщина начала употреблять наркотики, её состояние резко ухудшилось, а контракт с продюсером расторгли.
Окружающие описывают её состояние как нестабильное. Несколько дней она может вести себя спокойно, а затем — сорваться, устроив поджог или погром. В качестве одного из эпизодов приводится история, когда Юлия якобы украла курицу, принесла её знакомому и заявила, что «будет жить с ней».
Сейчас за Юлией присматривают русскоязычные активисты в Таиланде — приносят еду, помогают деньгами и пытаются восстановить документы. По их оценке, ей требуется не столько классическая реабилитация, сколько длительная психиатрическая помощь.
План, о котором говорят общественники, — стабилизировать её состояние при участии психиатра, затем оформить документы и организовать возвращение в Россию. Нурлан Багиров заявляет, что готов взять расходы на себя. Сообщается, что 18 февраля к Юлии должны прилететь родители.
