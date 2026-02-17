Визажистка из российской деревни сделала макияж дочери Дональда Трампа

17 февраля 2026, 17:25

Дочь президента США Тиффани Трамп воспользовалась услугами российского визажиста

Кристина Шнякина и Тиффани Трамп (Фото: Instagram* @murmyaaaau)

Визажистка из Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.