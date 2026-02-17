Визажистка из российской деревни сделала макияж дочери Дональда Трампа
Визажистка из Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
32-летняя Тиффани Трамп сама выбрала российского мастера и связалась с ней через общих знакомых. Кристина специально прилетела в Дубай, где Тиффани находилась с мужем.
Дочь политика объяснила выбор тем, что российские специалисты в США пользуются высоким спросом. Они работают аккуратно, имеют академическую базу и универсальны — создают разные типы образов. Американские мастера, по её словам, чаще работают в узкой нише.
Кристина родилась в посёлке Фершампенуаз (четыре тысячи жителей), начала карьеру в Челябинске, а позже переехала в столицу. Она занимается макияжем 11 лет и теперь может войти в число визажистов мирового уровня. Шнякина отметила, что высокому уровню мастерства её научили требовательные клиентки из Москвы.
