Российскую школьницу беспричинно искололи ножом на улице
Житель Челябинска беспричинно напал с ножом на компанию подростков. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
На кадрах с камер видно, как мужчина выходит из подъезда и направляется с ножом к проходящим мимо школьникам. Сначала он хотел напасть на юношу, но тот успел убежать. Тогда злоумышленник переключился на девушку и несколько раз ударил ее в бок.
Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Также неизвестно, занимаются ли этим инцидентом в полиции.
Ранее сообщалось, пассажир шесть раз ударил ножом попутчика в поезде Санкт-Петербург — Симферополь. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы.
