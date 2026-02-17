Российскую школьницу беспричинно искололи ножом на улице

17 февраля 2026, 16:58

Житель Челябинска напал с ножом на подростков и ранил школьницу

Фото: iStock/Michael Nesterov

Житель Челябинска беспричинно напал с ножом на компанию подростков. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.