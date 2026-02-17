Достижения.рф

В Туле толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг

В Туле родственники умершего заблокировали работу подстанции скорой помощи
В Туле толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг. Подробности сообщает издание Myslo.



В ночь на 16 февраля бригада скорой помощи выехала на смерть молодого мужчины в Плехановском таборе. Причина — предположительно острая сердечная недостаточность.

После случившегося родственники заблокировали Зареченскую подстанцию скорой помощи. Они требовали вернуть умершего к жизни, угрожали и скандалили. Медики четыре часа пытались реанимировать мёртвого, в том числе с помощью дефибриллятора.

Всё это время толпа держала их в страхе и не выпускала из машины. Прекратил дебош приезд силовиков и барона. Тот объяснил, что воскресить покойного уже нельзя. После этого процессия проследовала за телом в морг на Дрейера и продолжила пикет.

