В Туле толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг. Подробности сообщает издание Myslo.
В ночь на 16 февраля бригада скорой помощи выехала на смерть молодого мужчины в Плехановском таборе. Причина — предположительно острая сердечная недостаточность.
После случившегося родственники заблокировали Зареченскую подстанцию скорой помощи. Они требовали вернуть умершего к жизни, угрожали и скандалили. Медики четыре часа пытались реанимировать мёртвого, в том числе с помощью дефибриллятора.
Всё это время толпа держала их в страхе и не выпускала из машины. Прекратил дебош приезд силовиков и барона. Тот объяснил, что воскресить покойного уже нельзя. После этого процессия проследовала за телом в морг на Дрейера и продолжила пикет.
