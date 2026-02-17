17 февраля 2026, 16:56

В Туле родственники умершего заблокировали работу подстанции скорой помощи

Фото: Istock/Jedraszak

В Туле толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг. Подробности сообщает издание Myslo.