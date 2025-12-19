В Таиланде сотрудника лишили премии за пропуск новогоднего корпоратива
В Таиланде одна из частных компаний решила жестко наказать сотрудника за отсутствие на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает The Thaiger.
Руководство фирмы опубликовало письмо в социальных сетях, в котором указало на последствия для работника. Ему отказали в оплате за 50 часов переработки и лишили годовой премии. Также сотруднику не повысят зарплату в 2026 году.
Публикация вызвала активные обсуждения среди пользователей соцсетей. Многие выражают недовольство по поводу таких мер. Дискуссия о том, насколько оправдано такое наказание, продолжается.
