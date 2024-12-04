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Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери

Фото: iStock/ Dejan Markovic

Фото: iStock/ Dejan Markovic

Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери. Телеграм-канал 112 опубликовал кадры похищения ребёнка.
В сеть попало видео, на котором несколько мужчин ворвались в кафе — там обедали Ульяна с маленькой дочкой. Девочку схватили и унесли силой в микроавтобус, потом её увезли. Мать, предпринимавшую попытки помешать похищению, заблокировали в дверях.

Бывшая жена народного Дьякова направляла обращения в полицию, но это не дало результатов. Проживает депутат не в Ижевске, а в Одинцовском городском округе Московской области на Рублёвке. У Дьякова есть особняк и имущество на сотни миллионов рублей. Бывшая жена депутата уточнила, что он не выплачивает алименты примерно два года.



Женщина говорит, что похищение стало кульминацией борьбы Виктора с бывшей женой и её семейством. Конфликт тянется уже долго, но до подобных действий раньше не доходило.



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Ахеджакова после спектакля в США сказала «Слава Украине!» и получила цветы
04 декабря 2024, 18:40

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующим видеороликом. После спектакля зрители благодарят артистку за её творчество и «за Украину». Тогда артистка произносит со сцены бандеровское приветствие «Слава Украине!» и получает на него соответствующий ответ и огромный букет цветов.

Известно, что ранее Ахеджакову просили проверить на предмет спонсирования Вооружённых сил Украины. Сама же артистка требовала заблокировать всех тех, кто писал ей гневные сообщения в социальных сетях. Можно также вспомнить инцидент в Бремене, когда актриса развернула переданный ей из зала украинский флаг.

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#спектакль
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В сети появились фото задержанных пособников боевиков, напавших на «Крокус»
04 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В сети появились фотографии задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл». Кадры участников террористической группировки баталхаджинцев* публикует RT.
По предварительной версии, отмечает телеканал, задержанные поставляли исполнителям теракта в «Крокусе» оружие и боеприпасы, а после помогали им скрыться.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. В их квартирах уже прошли обыски, где нашли оружие, патроны и переписку с главарями группировки. Силовики также нашли сообщения, подтверждающие участие фигурантов в подготовке к отправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек пострадал.

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*Баталхаджинцы — группировка признана террористической по решению Южного окружного военного суда.
#оружие
#теракт
#защита
#боеприпасы
#человек
#сизо
#вклады
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В Москве пенсионерка постирала кошку в стиральной машине
РИА Новости: в Москве спасатели вызволили кошку из работающей стиральной машинки
04 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Svetlana Sultanaeva

Московские спасатели достали кошку из стиральной машины, где её случайно закрыла хозяйка.
«Инцидент с кошкой произошёл в доме номер 8 на Кировоградской улице», – рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина почти сразу увидела своего питомца в уже работающей машинке и быстро её выключила.

По словам представителя экстренных служб, прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки. Он отметил, что кошка не пострадала.

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#спасатели
#кошка
#инцидент
#москва
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В лесу под Балашихой нашли полуразложившийся труп мужчины
04 декабря 2024, 16:49

Фото: istockphoto.com/stsmhn

Полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Исследование найденного трупа показало, что это был мужчина в возрасте от 25 до 45 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Следов борьбы, самообороны или волочения на теле нет. Порядок вещей и предметов не нарушен. Не выявлено также наружных повреждений, переломов костей или травм внутренних органов», — отмечается в сообщении.
Личность мужчины установить пока не удалось: документов при нём не нашли. С идентификацией не помог и анализ ДНК.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру.

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#балашиха
#труп
#полиция
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Помощник депутата Госдумы Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолёте
04 декабря 2024, 16:47

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Помощник представляющего Забайкальский край депутата Государственной думы Андрея Гурулёва Адам Ислуев летел из Москвы в Читу. На борту самолёта он устроил пьяный дебош.
Инцидент произошёл 3 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Свой перфоманс с матами, оскорблениями и рукоприкладством госслужащий устроил вскоре после взлёта. Под влиянием ударившего в голову алкоголя Ислуев обругал всех присутствующих и пригрозил начистить им лица. Причём досталось и пассажирам, и сотрудникам авиакомпании.

В итоге частично свои угрозы помощник депутата выполнил — ударил стюарда, который пытался его утихомирить. Хулигана сняли с рейса и передали в руки полиции. Андрей Гурулёв сообщил: за недостойное поведение его помощник с позором уволен.

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#авиакомпании
#самолет
#депутат
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В Таиланде статуя Будды убила монаха
The Thaiger: В Таиланде 12-метровая статуя Будды убила монаха
04 декабря 2024, 16:47

Фото: iStock/khianey

Двенадцатиметровая статуя Будды убила монаха в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен, пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Как пишет The Thaiger, инцидент произошёл 29 ноября. Монахи устанавливали 12-метровую статую Будды. Они снимали формы с бетонного основания, когда статуя внезапно обрушилась. Под обломками оказались шесть мужчин.

Местные жители считают, что статуя Будды рухнула из-за злых духов. По их словам, во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев. Жители также рассказали, что на месте статуи раньше стоял старинный дом, и духи, связанные с землей, могли быть недовольны изменениями.

Как утверждает настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо, монах-прораб был из другого храма и решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Хотя это обеспокоило настоятеля, прораб заверил его в безопасности это процесса. Так, Вирачате опроверг мнение о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчётами. Несмотря на это, он пообещал провести ритуал, чтобы отогнать злых духов.

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#инцидент
#таиланд
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Экс-полицейский сжег и закопал бывшую возлюбленную в лесу: детали убийства женщины-адвоката в Петрозаводске
04 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

37-летняя Ирина пропала в Карелии 23 ноября этого года. Спустя 4 дня тело женщины нашли в Прионежском районе со следами насильственной смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Приехала в гости к отцу

Ирина достаточно давно переехала в Москву и строила там карьеру юриста. Накануне случившегося она приехала в гости к отцу и решила встретиться со старыми друзьями, после чего перестала выходить на связь.

23 ноября на странице «Лиза Алерт» появилось сообщение о пропаже женщины. Четыре дня поисковые отряды безуспешно восстанавливали картину событий и искали Ирину. Только 27 ноября у полиции появились сведения о пропавшей.

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Решила вспомнить былую любовь

Следствие установило, что после встречи с друзьями Ирина звонила своему бывшему любовнику, и он увез ее на автомобиле в неизвестном направлении. Мужчину нашли и задержали.

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Портал «Карелия.Ньюс» пишет, что задержанным оказался 44-летний Евгений Родионов. На допросе подозреваемый начал давать показания и указал место, где следует искать тело убитой Ирины. 28 ноября Петрозаводский городской суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве Евгения Р. до 24 января 2025 года,

Работали вместе и были любовниками

Как оказалось, убийца и его жертва ранее вместе работали в правоохранительных органах и состояли в интимной связи. Евгений на тот момент уже был женат и имел детей. Его коллега и любовница ходила к жене и открыто заявляла о изменах мужа. Тогда Евгений предпочел выбрать семью, и Ирине пришлось уехать в Москву.

К сожалению, встреча людей, когда-то любивших друг друга, обернулась трагедией. Евгений не просто убил бывшую возлюбленную, он сжег и закопал ее тело. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#женщины
#следствие
#встреча
#статьи
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Ребенок погиб при пожаре в квартире в Курганской области
04 декабря 2024, 15:23

Фото: iStock/grafoto

В Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в МЧС России.
«В шадринской четырёхэтажке загорелась квартира на первом этаже. В жилье находились девочки 4, 6 и 14 лет. Старшая сестра погибла, младшие — с отравлением угарным газом госпитализированы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Огнем охвачено 45 квадратных метров. Пожар тушат 14 специалистов и четыре единицы техники.

По данным ТАСС, губернатор региона Вадим Шумков поручил обеспечить жильем пострадавшую при пожаре семью и оказать материальную поддержку и помощь с организацией похорон ребенка.

Известно, что в квартире проживала женщина и четыре ребенка. Один из детей во время пожара был в школе. Мать не пострадала.

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«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местные жители
04 декабря 2024, 15:22

Фото: istockphoto / Dejan Mirkovic

В течение недели в одном из лесов Подмосковья были обнаружены три тела. Жертвами стали 18-летняя девушка, 44-летняя женщина и 24-летний молодой человек. Все они жили вблизи того самого леса, где произошла трагедия. Местные жители активно обсуждают эти события, предполагая, что за гибелью людей стоит маньяк, поскольку обстоятельства их смерти кажутся слишком загадочными. «Радио 1» подробнее расскажет детали гибели жертв.

Найденные тела в лесу


Недавно в лесу Сергиево-Посадского района проходила поисковая операция, в ходе которой волонтёры искали пропавшую девушку по имени Ксения Е. Увы, поиски закончились трагически — её нашли мёртвой. Но это было не последнее ужасное открытие. Спустя несколько дней в том же лесу было найдено тело ещё одного человека — Александра М. Он пропал неделю назад: ушёл из дома и не вернулся, что заставило его родных забить тревогу.

В том же лесу было найдено третье тело — останки Маргариты К., которая исчезла ещё год назад.

Загадка исчезновения Александра


Особое внимание привлекло исчезновение Александра. После того как он покинул свой дом, его местонахождение оставалось неизвестным, а камеры видеонаблюдения, установленные в округе, не зафиксировали его дальнейших перемещений. Позднее выяснилось, что молодой человек был замечен в селе Бобошино, которое находится всего в пяти километрах от его дома. Однако в этом селе у него не было знакомых. Почему в тот вечер он находился там — загадка.

Близкие пропавшего парня уверены, что у него не было никаких оснований для того, чтобы уйти из дома: не было ссор, конфликтов или других тревожных признаков.

Особенно странным они находят тот факт, что он ушёл, не взяв с собой мобильный телефон, с которым молодой человек никогда не расставался и везде брал его с собой.

«Он на работе телефон из рук не выпускал, а тут вдруг без телефона? Это очень странно. Учился Саша на таможенника, я не знаю, проходят они срочную службу или нет, я не спрашивала у него. Но он очень сильно замкнутый, из него слова клещами нужно было тянуть. И очень тощий, обед с собой никогда не носил, даже обедать стеснялся со всеми», — поделилась aif.ru коллега Александра.
Вдобавок, остаётся непонятным, каким образом он оказался в лесу. По предварительным данным, мужчина, вероятно, погиб от переохлаждения.

Александр Мишаев (фото: lizaalert.org)

Смерть 18-летней Ксении


25 ноября Ксения отправилась на занятия в Ивантеевку, но в учебное заведение так и не приехала. Последние кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали её неподалёку от въезда в дачное товарищество, находящееся в нескольких десятках километров от её дома.

Родные и близкие не находили себе места из-за тревоги и переживаний, не в силах понять, что могло случиться с этой примерной и ответственной девушкой. Однако их надежды на благополучный исход исчезли, когда через три дня Ксения была найдена мёртвой в лесу.

Местные жители в замешательстве: что могло побудить такую молодую девушку просто уйти в лес? Возможно, были причины, о которых пока никто не знает.

Семья девушки не понимает: в их доме царила полная гармония. Ксения только что отпраздновала своё восемнадцатилетие, с нетерпением ожидая яркие студенческие годы.

Местные жители высказывают разные версии случившегося. Некоторые предполагают, что это было убийство, другие считают, что Ксения могла попасть под влияние какой-то секты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она активно переписывалась по пути в лес, но с кем — до сих пор неизвестно.

«Характер у племянницы был на редкость спокойный. В семье никогда не было скандалов. Она была скромным и талантливым ребёнком... рисунки, которые она нарисовала ещё несколько лет назад, до сих пор вызывают у меня восторг. Возможно, если бы мы чаще виделись, этого бы не случилось», — рассказал дядя погибшей.

Ксения Еловых (фото: lizaalert.org)

Пропажа Маргариты


Родные Маргариты, чьи останки также были обнаружены в этом лесу, не могут поверить, что она могла бы решиться на столь радикальный поступок и отправиться в такое отдалённое место по собственной воле.

«Она очень отзывчивая, стеснительная, милая женщина. С ней и посмеяться, и поговорить можно. Кроме того, хозяйка отличная, все по полочкам всегда, порядок. Ее гордость — дочь, которую она очень любила, и муж. Рита одна никуда особо не ходила. Даже на корпоратив и то без мужа не хотела идти. А тут вдруг в лес одна» — сообщила знакомая Маргариты Ирина.
В поисках Риты её родные даже обращались к магам и экстрасенсам. Все они уверяли, что она жива. Некоторые из них утверждали, что у Маргариты был тайный любовник, к которому она ушла, другие настаивали, что она находится в больнице. Однако женщину нашли мёртвой неподалёку от села Бобошино.

По заключению экспертов, её смерть произошла примерно год назад и, вероятно, не от рук маньяка. Однако ни её близкие, ни друзья не могут поверить в такую версию событий.

«Я что-то не понимаю. Как может быть так, что два незнакомых друг с другом человека пришли целенаправленно умирать в одно и то же место с разницей в 1 год??? Что-то не то с этим местом», — отметил местный житель Сергей.
Местные жители начинают всерьёз опасаться: появилась версия, что в окрестностях села Бобошино может скрываться опасный маньяк. Действительно, несколько смертей в одном и том же лесу настораживают. Однако является ли это правдой, выяснят правоохранительные органы.

Калинкина (Хорошева) Маргарита (фото: lizaalert.org)

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