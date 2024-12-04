Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери

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Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери. Телеграм-канал 112 опубликовал кадры похищения ребёнка.
В сеть попало видео, на котором несколько мужчин ворвались в кафе — там обедали Ульяна с маленькой дочкой. Девочку схватили и унесли силой в микроавтобус, потом её увезли. Мать, предпринимавшую попытки помешать похищению, заблокировали в дверях.
Бывшая жена народного Дьякова направляла обращения в полицию, но это не дало результатов. Проживает депутат не в Ижевске, а в Одинцовском городском округе Московской области на Рублёвке. У Дьякова есть особняк и имущество на сотни миллионов рублей. Бывшая жена депутата уточнила, что он не выплачивает алименты примерно два года.
Женщина говорит, что похищение стало кульминацией борьбы Виктора с бывшей женой и её семейством. Конфликт тянется уже долго, но до подобных действий раньше не доходило.
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Бывшая жена народного Дьякова направляла обращения в полицию, но это не дало результатов. Проживает депутат не в Ижевске, а в Одинцовском городском округе Московской области на Рублёвке. У Дьякова есть особняк и имущество на сотни миллионов рублей. Бывшая жена депутата уточнила, что он не выплачивает алименты примерно два года.
Женщина говорит, что похищение стало кульминацией борьбы Виктора с бывшей женой и её семейством. Конфликт тянется уже долго, но до подобных действий раньше не доходило.
Читайте также:
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Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
Ольга Енгалычева