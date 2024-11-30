Бородатый бандит на джипе похитил двух подростков и вымогал у них деньги

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы
Бородатый бандит с пистолетом захватил двоих подростков и требовал у них выкуп в обмен на свободу. Побудило его к этому недовольство кроссовками и шапкой, которую ребята ему продали.
Несколькими днями ранее 20-летний Магомед приобрёл вещи в столичном торговом центре «Кунцево плаза» на Ярцевской улице, сообщает телеграм-канал Mash. Потом у него внезапно возникло подозрение, что обновки некачественные, попросту говоря — «палёные». Молодой человек решил разобраться в ситуации, используя методы из 90-х.
Он снова приехал в торговый центр, выловил двоих несовершеннолетних продавцов и, угрожая пистолетом, усадил их в свой чёрный джип. Затем отвёз парней на пустырь и начал запугивать, стреляя в воздух.
В качестве компенсации Магомед затребовал с ребят 120 тысяч рублей — 100 тысяч за кроссовки и 20 тысяч за шапку. Затем он отпустил подростков, объявив, что поставил их на счётчик, и дал им срок уплаты до 5 декабря. Но ничего получить не успел — его задержали.
Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Бандиту светит солидный срок за похищение человека и вымогательство. Дома у Магомеда правоохранители нашли кучу ножей и пистолет. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.
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Он снова приехал в торговый центр, выловил двоих несовершеннолетних продавцов и, угрожая пистолетом, усадил их в свой чёрный джип. Затем отвёз парней на пустырь и начал запугивать, стреляя в воздух.
В качестве компенсации Магомед затребовал с ребят 120 тысяч рублей — 100 тысяч за кроссовки и 20 тысяч за шапку. Затем он отпустил подростков, объявив, что поставил их на счётчик, и дал им срок уплаты до 5 декабря. Но ничего получить не успел — его задержали.
Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Бандиту светит солидный срок за похищение человека и вымогательство. Дома у Магомеда правоохранители нашли кучу ножей и пистолет. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.
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Александр Бойцов