Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО

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В Волгоградской области полицейские задержали двух жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 22 ноября подозреваемые назначили встречу ранее знакомому им жителю рабочего посёлка Городище. Он является участником спецоперации и в настоящее время проходит лечение.
Один из фигурантов дела остался за рулём автомобиля, а второй отправился беседовать с военным. В ходе разговора он начал вымогать у него деньги, которые тот якобы похитил
После этого злоумышленник силой усадил мужчину в салом автомобиля и заблокировал дверь. Пострадавший попытался позвонить в полицию, однако у него отобрали телефон и ударили по голове.
Когда злоумышленники остановились на дороге, чтобы установить на машину ранее снятые номера, потерпевшему удалось бежать. Он забежал в находящийся неподалёку ломбард и начал просить о помощи. Злоумышленники скрылись.
Полицейским удалось задержать их. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.
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Один из фигурантов дела остался за рулём автомобиля, а второй отправился беседовать с военным. В ходе разговора он начал вымогать у него деньги, которые тот якобы похитил
После этого злоумышленник силой усадил мужчину в салом автомобиля и заблокировал дверь. Пострадавший попытался позвонить в полицию, однако у него отобрали телефон и ударили по голове.
Когда злоумышленники остановились на дороге, чтобы установить на машину ранее снятые номера, потерпевшему удалось бежать. Он забежал в находящийся неподалёку ломбард и начал просить о помощи. Злоумышленники скрылись.
Полицейским удалось задержать их. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.
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Анастасия Чинкова