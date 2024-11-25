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Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Волгоградской области полицейские задержали двух жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 22 ноября подозреваемые назначили встречу ранее знакомому им жителю рабочего посёлка Городище. Он является участником спецоперации и в настоящее время проходит лечение.

Один из фигурантов дела остался за рулём автомобиля, а второй отправился беседовать с военным. В ходе разговора он начал вымогать у него деньги, которые тот якобы похитил



После этого злоумышленник силой усадил мужчину в салом автомобиля и заблокировал дверь. Пострадавший попытался позвонить в полицию, однако у него отобрали телефон и ударили по голове.

Когда злоумышленники остановились на дороге, чтобы установить на машину ранее снятые номера, потерпевшему удалось бежать. Он забежал в находящийся неподалёку ломбард и начал просить о помощи. Злоумышленники скрылись.

Полицейским удалось задержать их. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.

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#волгоградская область
#полиция
#сво
#похищение
#вымогательство
Mash: Пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан из Краснодара
25 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Борт загорелся при посадке в аэропорту Антальи.
Султан летел за товаром в Египет транзитом через Турцию, сообщает телеграм-канал Mash. После того, как начался пожар, он увидел, что молодая стюардесса запаниковала и не может открыть дверь аварийного выхода. Тогда мужчина сделал всё сам. Потом помогал эвакуироваться пассажирам.

«Да я ничего! Это Бог нас спас», — говорит Султан.

Теперь краснодарец вместе с остальными пассажирами празднует второй день рождения в Анталье. Сам он говорит, что никакой не герой, а «обычный торгаш». Очень переживает, что из-за ЧП сорвались биизнес-планы: мужчина не успел на египетский рейс.

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В Москве горит дом в жилом комплексе «Зиларт» – видео
25 ноября 2024, 13:42

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Жилой дом загорелся в комплексе «Зиларт» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что открытое пламя охватило квартиры с первого по третий этажи дома на улице Архитектора Щусева.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС России.

Также подчеркнём, что «Зиларт» является жилым комплексом повышенного комфорта, стоимость квартир в котором начинается от 30 миллионов рублей.


Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском. Огонь охватил квартиру на 12 этаже, пострадали также квартиры на этажах выше. В настоящее время пожар локализован.

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В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео

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#пожар
#москва
#жилой дом
#мчс
#квартиры
#происшествия
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В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео
В Челябинске пьяный водитель снёс толпу пешеходов
25 ноября 2024, 13:36

Фото: iStock/Anton Novikov

В Челябинске водитель на полной скорости сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на перекрёстке. Судя по опубликованным кадрам, люди стояли на светофоре, как вдруг в них влетел поворачивающий автомобиль. После того, как водитель сбил пешеходов, он, не остановившись и не замедлив скорости, скрылся с места ДТП.


В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых мама с ребёнком.

Устроившего ДТП водителя BMW оперативно задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заблокировали другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.

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#челябинск
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#автомобили
#аварии
#пешеход
#пострадавший
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Яхта с более чем 30 туристами затонула в Египте
25 ноября 2024, 13:19

Фото: iStock/TerryKelly

Яхта, на борту которой находились 30 туристов, затонула в Красном море около побережья туристического города Марса Алам в Египте. В настоящее время ведутся поиски людей, сообщили власти провинции.
Отмечается, в 05:30 утра (06:30 мск) в экстренные службы поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story. На её борту находился 31 турист из разных стран, а также 14 членов экипажа.

В ходе поясковых работ несколько пострадавших найдены живыми, сообщил губернатор Красного моря Амр Ханафи. В настоящее время поиски находящихся на борту продолжаются.

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В российском городе нашли тело убитого младенца, его брат-близнец в больнице
СК РФ завёл дело после убийства ребёнка и покушения на его брата в Таганроге
25 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/feri ferdinan

В Таганроге обнаружили тело убитого младенца, а на его брата-близнеца было совершено покушение. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Ростовской области.
Отмечается, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. На его брата-близнеца было совершено покушение, мальчик с телесными ранениями попал в больницу.

Следователи и криминалисты провели осмотр места обнаружения ребёнка, назначены необходимые экспертизы. Также проверяется версия о причастности родителей к убийству и покушению на убийство детей. Возбуждены соответствующие уголовные дела.

Также региональная прокуратура организовала проверку полноты выполнения родителями обязанностей и реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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Пытавшийся изнасиловать студентку иерей Сидоров запрещён в священнослужители
25 ноября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Иерей Даниил Сидоров, который подозревается в попытке изнасилования молодой девушки, запрещён в священнослужители. Такое решение принял Церковный суд Екатеринбургской епархии.
Кроме того, он выведен за штат епархии, передаёт ТАСС со ссылкой на решение инстанции. После оглашения приговора данные иерея пропали из раздела «Персоналии» епархиального сайта.

Как установили следователи, 26-летний Сидоров напал на студентку около подъезда её дома и попытался совершить сексуальное насилие. Девушка сумела отбиться и убежать. В ближайшее время в отношении теперь уже бывшего священнослужителя будет избрана мера пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.

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Разбившийся самолёт в Вильнюсе не сбросил скорость при снижении
25 ноября 2024, 12:16

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Разбившийся грузовой Boeing-737 DHL в Литве не сбросил скорость при снижении, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно опускалось ниже заданной траектории полёта при посадке. Скорость самолёта была 277 километров в час, а расстояние до Земли — всего 200 метров. Пилот должен был сбросить скорость — этого требует инструкция.

Посадка в таких условиях невыполнима. На данный момент проводится проверка версии о том, что пилоту воздушного судна могло стать плохо.

Грузовой Boeing-737 DHL упал примерно в 06:30 утра по московскому времени (05:30 по литовскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение случилось недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.

Ранее в сети появились кадры крушения грузового самолёта.

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#судно
#крушение
#литва
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Соседка уговорила 8-летнего ребенка ослушаться маму и он больше не вернулся домой: подробности трагедии под Пермью
25 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/Allchonok

Трагедия произошла в городе Добрянка Пермского края. 8-летний мальчик ушел гулять с друзьями во двор и больше не вернулся. Последней с детьми общалась соседка. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычный летний день


17 августа 2023 стояла жаркая погода. Отличный солнечный день совсем не предвещал беды. Дети во дворе бегали и играли, наслаждаясь оставшимися днями летних каникул. Внезапно к детям подошла их соседка и предложила всем вместе с ней отправиться на речку. Она собиралась на водоем со своим ребенком, а за компанию пригласила и всех детишек, играющих во дворе. Рады предложению были все, кроме 8-летнего мальчика. Он сказал, что его мама запрещает ходить к воде без присмотра взрослых. Но добрая соседка уговорила мальчика, ведь на речку он пойдет не один, а маме она обещала позвонить.

Из воды сами вышли не все


Фото: iStock/pedphoto36pm

После того как соседка и дети из двора пришли на речку, все стали заниматься своими делами. Дети разбрелись: кто-то играл на берегу, другие плавали в реке. Женщину часто отвлекал свой ребенок. Мальчик, который не хотел идти к воде, решил вместе с друзьями залезть купаться. Только в отличие от других детей, плавал он не совсем уверенно, а в момент, когда попал на глубину, вовсе начал тонуть. Барахтанье ребенка заметил его друг и позвал взрослых.

На место случившегося была вызвана скора медицинская помощь, но ехала она очень долго, а состояние мальчика ухудшалось. Ребенка в больницу один из очевидцев решил везти сам.

Мама мальчика узнала о случившемся позже всех


Когда ребенок был уже в больнице соседка решила рассказать все матери.

«Услышав стук в дверь, я подумала, что это балуются дети, открыла, а на пороге стоит соседка вся в песке и говорит: «Таня, пойдем отойдем». Я сразу почувствовала неладное», — рассказывает мама ребенка «КП-Пермь».
В момент, когда мать ребёнка добралась до больницы, он был ещё в реанимации. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти мальчика так и не удалось.

Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился

«Добрую» соседку привлекли к уголовной ответственности


По факту случившегося сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. 29 ноября 2023 года Пермским судом выл вынесен обвинительный приговор соседке. Женщина за «доброе дело» получила наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы и возмещение семье морального вреда на 600 тысяч рублей.

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Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского
Взрыв прогремел в квартире в многоэтажке Жуковского
25 ноября 2024, 11:54

Фото: iStock/Reinhard Krull

Взрыв прогремел в квартире в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время горит квартира на 12-м этаже в доме на улице Осипенко. Получили повреждения квартиры на 13 и 14 этажах. Рядом с домом, в нескольких метрах, располагается школа. Огонь стремительно распространяется, от дома исходит густой чёрный дым, который видно из разных районов города.

После начала пожара все жители оперативно выбежали на улицу. О пострадавших не сообщалось.

В данный момент на месте работают экстренные службы. Уточняются причины взрыва, а также информация о пострадавших.

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#пожар
#жилой дом
#жуковский
#подмосковье
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