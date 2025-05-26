Бывшая жена Паши Техника Карицкая перестала выходить на связь

Карина Мельничук (Фото: Telegram @evakaritskaua)
Блогерша Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) перестала выходить на связь после того, как ее вызвали в отделение полиции в Таиланде. Об этом сообщает проект «Выжившие».
Отмечается, что 25 мая стало известно о возбуждении уголовного дела против Карицкой. Иск против нее подала клиника, в которой проходил лечение ее экс-супруг, рэпер Паша Техник. Ей предъявлено обвинение по статье 128 (клевета), что может привести к лишению свободы на срок до 5 лет.
На данный момент неизвестно, кто заботится о сыне Карицкой и Техника, Иване. Представители проекта «Выжившие» активно работают над привлечением юристов для защиты интересов блогерши.
Паша Техник (Павел Ивлев), родившийся 1 июля 1984 года в Москве, провел детство в районе Лефортово. В юности проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу, но столкнулся с зависимостями.
В марте 2024 года он отправился в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля стало известно о его смерти в больнице на 40-м году жизни после отключения от аппарата жизнеобеспечения.
Читайте также:
Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде
Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника
«Буду работать»: бывшая жена Паши Техника сообщила о проблемах с выплатой ипотеки
На данный момент неизвестно, кто заботится о сыне Карицкой и Техника, Иване. Представители проекта «Выжившие» активно работают над привлечением юристов для защиты интересов блогерши.
Паша Техник (Павел Ивлев), родившийся 1 июля 1984 года в Москве, провел детство в районе Лефортово. В юности проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу, но столкнулся с зависимостями.
В марте 2024 года он отправился в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля стало известно о его смерти в больнице на 40-м году жизни после отключения от аппарата жизнеобеспечения.
Читайте также:
Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде
Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника
«Буду работать»: бывшая жена Паши Техника сообщила о проблемах с выплатой ипотеки
Дарья Осипова