«Буду работать»: бывшая жена Паши Техника сообщила о проблемах с выплатой ипотеки

Карина Мельничук (Фото: Telegram/evakaritskaua)
О проблемах с выплатой ипотеки сообщила экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук). Девушка поделилась планами на будущее в личном блоге.
«У меня ипотека на 9 миллионов. По возвращению в Москву, естественно, я буду работать», — отметила блогер.Она подчеркнула, что сын Иван сможет распоряжаться деньгами, когда станет совершеннолетним. Карицкая добавила, что не боится трудностей, а пока она имеет доход от рекламы. Известно, что ребенок получит всю музыкальную часть наследства, а основную поделят пополам. Основными наследниками Техника являются его родители и мальчик.
Паши Техника не стало в результате полиорганной недостаточности 4 апреля в одной из тайских больниц.
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