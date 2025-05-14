Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника

Павел Ивлев (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)
Об эмиграции в США задумалась экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук). Telegram-каналы публикуют скриншот поста блогерши в сети.
«Я все хочу сделать визу в США… Вообще, у кого какой опыт с миграцией в другую страну с ребенком, где комфортно и быстро адаптируешься. Может у кого есть такой опыт, поделитесь», — написала Карицкая.Судя по реакциям, пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию и все же больше тех, кто поддержал Карицкую в ее инициативе.
Паша Техник скончался в тайской больнице на 41-м году жизни в результате полиорганной недостаточности 4 апреля. Недавно экс-супруга исполнителя обратилась к его друзьям и попросила их приходить на могилу Техника таким образом, чтобы она об этом не знала, либо не приходить вообще.
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Никита Кротов