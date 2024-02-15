Бывшего адвоката Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы

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Одинцовский городской суд приговорил адвоката Дареджан Квеидзе, которая ранее защищала главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, к восьми годам лишения свободы. Приговор также получил адвокат Андрей Фоломейкин как её соучастник, пишет «Коммерсант».
Строганов является учредителем строительной компании «Мануфактура-Юг». Он обвиняется в даче сочинским чиновникам в 2018 году крупных взяток. В это время его компания планировала строительство нового ЖК в курортном городе. Факт взятки подсудимый отрицать не стал, однако заявил, что деньги у него вымогали.
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