Гендиректора посадили за обман при очистке свалок в Новосибирске

17 октября 2025, 16:46

Фото: istockphoto / blinow61

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летнему генеральному директору коммерческой организации. Он осужден на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество в ходе выполнения муниципальных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок в период с 2019 по 2020 год.