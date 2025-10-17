Гендиректора посадили за обман при очистке свалок в Новосибирске
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летнему генеральному директору коммерческой организации. Он осужден на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество в ходе выполнения муниципальных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок в период с 2019 по 2020 год.
По информации издания Om1 Новосибирск, обвиняемый в нарушении условий контрактов представил поддельные документы, в которых завысил стоимость выполненных работ.
Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью по транспортировке отходов определённого класса опасности на срок два года. Установлено, что отходы вывозились за пределы полигонов, а полученные средства легализовывались через связанные компании. Конфискованные деньги, соответствующие размеру причинённого ущерба, будут направлены в доход государства.
Читайте также: