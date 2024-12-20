Бывшего боевика «Азова»* заочно осудили за подготовку теракта в «Шереметьево»

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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского националиста Ивана Пилипчука к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
В настоящее время Пилипчук находится в международном розыске. Ранее он служил в батальоне ВСУ «Азов»*.
Кроме того, по делу о подготовке теракта в столичном аэропорту осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. Они приговорены к 22 и 15 годам колонии. По данным следствия, они собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в «Шереметьево» для дестабилизации в стране, а также занимались пропагандой терроризма в своём Telegram-канале.
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*запрещённая в России террористическая организация
В настоящее время Пилипчук находится в международном розыске. Ранее он служил в батальоне ВСУ «Азов»*.
Кроме того, по делу о подготовке теракта в столичном аэропорту осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. Они приговорены к 22 и 15 годам колонии. По данным следствия, они собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в «Шереметьево» для дестабилизации в стране, а также занимались пропагандой терроризма в своём Telegram-канале.
Читайте также:
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова