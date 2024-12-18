Второго фигуранта дела об убийстве инспектора МАДИ объявили в международный розыск

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Следователи объявили в международный розыск второго фигуранта уголовного дела об убийстве инспектора МАДИ в московском парке «Зарядье», данное дело было квалифицировано как теракт.
«Теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, был объявлен правоохранителями в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.Расследование убийства инспектора МАДИ, совершенного 31 декабря 2022 года, уже завершено. В убийстве обвинили бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова* (внёсен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации.
По данным расследования, Ахьядов присягнул запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»**, был завербован в Турции. Его приговорили к пожизненному заключению.
В правоохранительных органах уточнили, что он планировал отнять табельное оружие у сотрудника полиции, чтобы устроить стрельбу в парке, где в предновогодний вечер было много посетителей. В темноте Ахьядов перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за форменной одежды. Преступника задержали на следующий день.
Как следует из материалов дела, при задержании он оказал сопротивление: распылил в сторону полицейского газовый баллончик.
Сейчас Ахьядов находится под стражей.
Утром 31 декабря 2022 года на 33-летнего инспектора МАДИ на Москворецкой набережной, в районе парка "Зарядье», напали. Преступник нанёс ему не менее 16 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте.
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*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
** запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Ларина