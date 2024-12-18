На Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии

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Житель Барнаула осужден за попытку отравления военных в одном из заведений общепита по заданию кураторов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.
Уточняется, что 43-летний житель Алтая работал в одном из заведений общественного питания и параллельно сотрудничал с представителями спецслужб Украины. В один из дней он попытался отравить мобилизованных военнослужащих.
Свои действия мужчина снял на видео и отправил украинским кураторам. Обвиняемый признан виновным в покушении на теракт и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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