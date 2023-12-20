Бывшего депутата Баширова нашли в машине без признаков жизни

Фото: istockphoto/Chalabala
В Свердловской области обнаружили экс-депутата Павла Баширова без признаков жизни.
Павел Баширов является экс-депутатом думы Белоярского городского округа, пишет портал E1.RU. Родной брат Павла Баширова Василий рассказал, что для семьи смерть Баширова стало шоком.
Павел Баширов работал в белоярской думе пятого созыва от КПРФ. Последнее время экс-политик работал на заводе, но планировал вернуться в политику.
Ранее сообщалось, что в Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Читайте также:
В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского
В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора
В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
«Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», —говорит Василий Баширов.
Ранее сообщалось, что в Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Читайте также:
В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского
В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора
В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
Мария Фирсова