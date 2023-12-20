В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского

В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что возгорание случилось по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудники экстренных служб тушили квартиру с улицы, так как в помещении никого не было.



Подробности о пострадавших уточняются. По предварительной информации, причина пожара заключается в неисправности электропроводки. По данным МЧС, пожар был полностью потушен в 11:45 мск.



Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание.



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Екатерина Коршунова