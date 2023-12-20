В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского

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В Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 51-летний Стишковский был исполнительным директором IT-подразделения «Россельхозбанка». По словам его супруги, 19 декабря у мужчины случился психоз. Он кричал, бегал, бил её и выбегал на лестничную клетку. Стишковский во время помутнения рассудка считал себя Богом.
Женщина вызвала скорую помощь. Вместе с врачами на место приехал и сотрудник полиции. Все пытались успокоить Стишковского, и иногда он действительно становился адекватным, но после опять терял рассудок. В какой-то момент ему удалось вырваться и выбежать на балкон.
Жена также рассказала, что мужчина находился в депрессии из-за болезни сына и винит в его гибели врачей, которые вовремя не сделали мужу укол с успокоительным.
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Женщина вызвала скорую помощь. Вместе с врачами на место приехал и сотрудник полиции. Все пытались успокоить Стишковского, и иногда он действительно становился адекватным, но после опять терял рассудок. В какой-то момент ему удалось вырваться и выбежать на балкон.
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Элина Позднякова