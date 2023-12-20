В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

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По дороге в деревню Студенец в Самарской области обнаружили тело пропавшей в августе женщины. Труп оказался зарыт под грудой мусора.
Телеграм-канал «112 Россия» пишет, что правоохранители в ходе следственных действий нашли в доме пропавшей следы крови. Чуть позже её муж, вахтовик, прошел проверку на детекторе лжи, а после показал, где именно зарыл тело.
Следователям он рассказал, что в роковой день его жена была пьяной, поскользнулась и сильно ударилась головой. Травма, которую она получила, оказалась несовместима с жизнью. Муж решил избавиться от тела.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
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Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
Следователям он рассказал, что в роковой день его жена была пьяной, поскользнулась и сильно ударилась головой. Травма, которую она получила, оказалась несовместима с жизнью. Муж решил избавиться от тела.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
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Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
Мария Фирсова