Бывшего депутата Госдумы уличили в захвате земель и сговоре с судьями

12 октября 2025, 10:13

ТАСС: экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо уличили в незаконном захвате земельных участков с помощью сговора с представителями судебной системы Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда об обращении имущества политика в собственность России.