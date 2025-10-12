Бывшего депутата Госдумы уличили в захвате земель и сговоре с судьями
Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо уличили в незаконном захвате земельных участков с помощью сговора с представителями судебной системы Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда об обращении имущества политика в собственность России.
Свидетель по делу рассказала, что Напсо незаконно завладел рядом земельных участков, которые находились в федеральной и муниципальной собственности. По её словам, на этих территориях он строил объекты недвижимости и оформлял права собственности через незаконные решения суда.
В судебных документах отмечается, что «этому способствовали приятельские отношения Юрия Напсо с судьями Лазаревского районного суда города Сочи».
Другой свидетель заявил, что Напсо также незаконно присвоил несколько объектов на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом ему помогали сотрудники администрации города и судебные приставы.
Ранее в отношении Напсо возбудили уголовное дело. Защита политика сообщала, что во время расследования в служебной квартире бывшего депутата, полученной им при исполнении обязанностей в Госдуме, провели обыск, после чего жильё опечатали.
