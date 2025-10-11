Главу администрации Лужского района Ленобласти задержали за получение взятки

11 октября 2025, 16:06

Фото: iStock/Motortion

Главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».