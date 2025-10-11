Главу администрации Лужского района Ленобласти задержали за получение взятки
Главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Уточняется, что вместе с ним в СИЗО поместили и посредника, через которого, по версии следствия, передавались деньги за покровительство при заключении муниципальных контрактов.
По данным областного Следственного комитета, взятку Намлиев получил в августе 2024 года за общее покровительство одной из местных компаний при сотрудничестве с администрацией района. Предположительно речь идёт о фирме «Зенит Групп», которая ранее участвовала в строительстве моста в городе Луге. Этот мост рухнул в 2023 году во время фестиваля «Ольгины берега», в результате чего погиб один человек, а несколько получили серьёзные травмы.
В ходе расследования совместно с сотрудниками УФСБ и при поддержке СОБР Росгвардии были проведены обыски в администрации Лужского района и по местам проживания фигурантов дела.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для Намлиева в виде заключения под стражу.
Ранее по делу о строительстве рухнувшего моста уже задерживали первого заместителя главы района Алексея Голубева.
