Задержанный краснодарский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, задержанный ранее по подозрению в коррупции, пытался скрыться от силовиков, прихватив с собой крупные суммы наличных и килограммы золота. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По данным источника, Лесь намеревался вывезти около 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота, которые были переплавлены и замаскированы под железнодорожные костыли – специальные гвозди, которыми крепят рельсы к шпалам. Таким образом чиновник надеялся не вызвать подозрений при транспортировке ценностей.
Для побега он использовал микроавтобус, в который также загрузил семь новых iPhone, приобретённых всего за день до попытки бегства. Конечный пункт назначения Леся неизвестен – следствие не уточняет, куда он планировал вывезти имущество.
Ранее сообщалось, что Сергея Леся задержали по подозрению в присвоении более 100 земельных участков в Крымском районе на сумму около двух миллиардов рублей. Земли, предположительно, оформлялись на родственников и приближённых главы района и использовались под коммерческую недвижимость – кафе, офисы и торговые центры.
Сейчас в отношении чиновника возбуждили уголовное дело по статье о получении взятки и превышении должностных полномочий.
