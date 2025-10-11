Задержанный краснодарский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота

11 октября 2025, 18:59

Чиновник Лесь пытался сбежать с 12 кг золота и 100 млн рублей на микроавтобусе

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, задержанный ранее по подозрению в коррупции, пытался скрыться от силовиков, прихватив с собой крупные суммы наличных и килограммы золота. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.