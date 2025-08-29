Бывшего директора Театра сатиры отправили в СИЗО
Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд постановил, что Агаев проведёт под стражей срок в один месяц и 29 суток. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Агаев совместно с другими соучастниками организовал мошенническую схему, в рамках которой были похищены около 20 миллионов рублей. Деньги были присвоены на основании фиктивных отчётов о выполненных работах, которые фактически не проводились.
Расследование дела продолжается, следственные органы изучают все обстоятельства инцидента и выявляют причастных к преступлению лиц.
Представители Театра сатиры пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
