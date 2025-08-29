Бывшего директора Театра сатиры отправили в СИЗО

29 августа 2025, 19:35

Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО за мошенничество

Фото: iStock/Rawf8

Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщает РИА Новости.