В Приморье обвинили экс-депутата заксобрания Маноконова в похищении женщины

28 августа 2025, 11:33

Фото: iStock/Fedorovekb

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему депутату регионального заксобрания Руслану Маноконову в хулиганстве и похищении женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.





Как оказалось, экс-чиновник вместе с сообщниками похитил супругу мужчины, с которым у него произошел конфликт. Преступление случилось в ночь на 3 августа в микрорайоне Находки Ливадия.



Тогда у обвиняемых случилась драка с жителем Уссурийска, который был избит. Последний взял нож и ударил им Маноконова, после чего скрылся вместе с супругой на автомобиле. Спустя некоторое время обвиняемые инициировали ДТП, остановили машину и продолжили избивать пострадавшего, которому удалось скрыться. Тогда фигуранты решили похитить его жену, чтобы узнать местоположение обидчика.





«Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. В четверг суд заключил бывшего парламентария под стражу», — передает РИА Новости данные СК.