Во Владимире арестовали мэра города за аферы с кладбищенскими землями
Во Владимире суд постановил арестовать мэра города Дмитрия Наумова. Об этом сообщает РИА Новости.
Наумова обвиняют по статье уголовного кодекса о получении взятки. О его задержании стало известно 27 августа. По предварительной информации, арест связан с расследованием дела о махинациях с кладбищенскими землями.
Решением суда градоначальника отправили в СИЗО до 25 октября.
Дмитрий Наумов занял пост мэра Владимира 21 ноября 2022 года. До этого, в период с 2021 по 2022 годы, он был главой администрации Гороховецкого района Владимирской области.
Расследование по данному делу продолжается.
