Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики

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Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, Прикубанский районный суд Краснодара приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.
По информации ТАСС, бывший футболист говорил, что якобы хотел помочь полицейским поймать людей, которые пытались его привлечь к распространению наркотиков, однако имеющиеся у следствия доказательства опровергли его показания, на суде Бугаев признался в содеянном.
По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года, когда Бугаев получил смс с координатами тайника с наркотиками, откуда он забрал почти полкилограмма запрещенных веществ. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
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