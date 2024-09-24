Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики

К 24 и 25 годам колонии суд приговорил фигурантов дела о теракте в Чеченской республике в 2005 году Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя суда. Тогда почти 20 лет назад пострадало 36 человек, а еще 15 погибло.