Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае

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В качестве основной версии отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, сейчас рассматривают обработку помещений дома аэрозольным дихлофосом. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости. По информации надзорного органа, для более точного заключения к исследованию подключили экспертов из Москвы.
«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — подчеркивает красноярская прокуратура в своем телеграм-канале.Также отмечается, что проверочные мероприятия и следственные действия все еще продолжаются, окончательное заключение о случившемся еще предстоит установить.
В региональном СКР агентству также сообщили, что в организмах двух погибших детей не нашли следов средства от мух. Ранее отмечалось, что дети могли перепутать его со специями.
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