В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине

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В Саратовской области в городе Балаково двое неизвестных похитили женщину на ее же машине. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении СК России, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Сообщается, что двое неизвестных мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив её в автомобиль, который принадлежит ей.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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Дарья Осипова