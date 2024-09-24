Вынесен приговор фигурантам по делу о теракте в Чечне в 2005 году

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К 24 и 25 годам колонии суд приговорил фигурантов дела о теракте в Чеченской республике в 2005 году Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя суда. Тогда почти 20 лет назад пострадало 36 человек, а еще 15 погибло.
«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — приводит слова собеседника РИА Новости.По информации следователей, осужденные летом 2005 года участвовали в похищении мужчины, а его тело позже переодели в форму российского военного и оставили в начиненной взрывчаткой машине. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, по машине стреляли, а затем, когда начались оперативно-следственные мероприятия, устроили взрыв.
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