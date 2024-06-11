Бывшего главного коммунальщика МО РФ посадили на девять лет за вятку в 65 млн рублей

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Экс-начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Сергей Харитонов получил девять лет колонии за взятки в размере 65 млн рублей. Решение принял Преображенский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.
«Суд признал Харитонова С. Н. виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
При этом обвинение просило для подсудимого 12 лет лишения свободы.
Виновным признали и бывшего заместителя Харитонова Романа Митюрева. Его суд приговорил к восьми годам колонии строго режима. При этом с обоих осуждённых суд взыскал по 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.
Напомним, Харитонов и Митюрев обвинялись в получении серии взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина. Деньги они получали за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Его также задержали в рамках этого дела, однако он дал показания на Харитонова и Митюрева, после чего из обвиняемого превратился в свидетеля. Следствие выяснило, что сумма взяток, полученных осужденными, составила 65 млн рублей.
Сами осужденные вину свою так и не признали.
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