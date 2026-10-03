Бывшего главу предприятия ритуальных услуг отправили в СИЗО за мошенничество

03 октября 2026, 17:04

Экс-главу ритуального предприятия Абдульманова отправили в СИЗО под Оренбургом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Суд в Оренбургской области отправил под стражу бывшего руководителя муниципального предприятия ритуальных услуг Игоря Абдульманова. Об этом в Макс сообщила прокуратура региона.