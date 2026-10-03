Бывшего главу предприятия ритуальных услуг отправили в СИЗО за мошенничество
Суд в Оренбургской области отправил под стражу бывшего руководителя муниципального предприятия ритуальных услуг Игоря Абдульманова. Об этом в Макс сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство следствия, согласившись с позицией представителя прокуратуры. Абдульманову предъявили обвинение по восьми эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие считает, что с октября 2003 года по сентябрь 2020 года, занимая руководящую должность в муниципальном учреждении, оказывающем ритуальные услуги, Абдульманов вместе с другими участниками организованной группы участвовал в схеме незаконного отчуждения имущества. Кроме того, ему вменяется хищение бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов и незаконное получение денег от граждан за возможность выбрать места для захоронения на одном из кладбищенских комплексов Оренбурга.
По версии следствия, общий ущерб от противоправных действий превысил 10 млн рублей. Расследование уголовного дела находится на особом контроле.
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