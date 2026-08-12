Бывшего главврача приговорили за растрату 22 млн рублей на Урале

12 августа 2026, 16:15

Экс-главврач получил девять лет за растрату 22 млн рублей на Урале

Фото: istockphoto/AMilkin

Талицкий районный суд Свердловской области вынес заочный приговор в отношении экс-руководителя Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян» Игоря Сурчина. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.