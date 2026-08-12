Бывшего главврача приговорили за растрату 22 млн рублей на Урале
Талицкий районный суд Свердловской области вынес заочный приговор в отношении экс-руководителя Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян» Игоря Сурчина. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год Сурчин организовывал заключение фиктивных договоров с подконтрольными фирмами на оказание услуг, которые в действительности не выполнялись. В результате противоправных действий из бюджета медучреждения похитили 22 млн рублей. В дальнейшем более 9 млн рублей из этой суммы отмыли через счета третьих лиц, не осведомленных о преступном происхождении средств.
Суд назначил Игорю Сурчину наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным штрафом в размере 1,7 млн рублей. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу больницы более 22 млн рублей в счет возмещения ущерба и конфисковать в доход государства свыше 9 млн рублей. Наложенный ранее арест на имущество экс-главврача сохранили.
Кроме того, в ходе разбирательства установили, что Сурчин использовал топливную карту учреждения в личных целях, в том числе после своего увольнения, причинив ущерб на сумму около 31 тыс. рублей. Однако от ответственности по этим эпизодам бывшего руководителя освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовному преследованию. Отмечается, что осужденный с 2021 года находится в международном розыске.
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