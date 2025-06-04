Москвичку осудили на четыре года за растрату почти 132 млн руб

04 июня 2025, 22:13

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К четырем годам лишения свободы за растрату почти 132 миллионов рублей приговорили 41-летнюю москвичку. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», деньги ей вверил знакомый бизнесмен.





Следователи установили, что в 2021 году мужчина перевел Лилии Н. указанную сумму, чтобы сохранить средства. Ныне покойный предприниматель оформил завещание, по которому все имущество, включая ценные бумаги, переходило его дочери.





«Однако после смерти мужчины в ноябре 2022 года Невская, не состоявшая с наследодателем в официальных отношениях, скрыла от наследницы сведения об указанных денежных средствах, подлежащих включению в наследственную массу, и распорядилась ими по собственному усмотрению. Часть денег в размере 131,7 млн руб. она разместила в качестве банковского вклада, расходуя их по своему усмотрению, присвоив и растратив таким образом вверенные ей чужие денежные средства», — сказано в материале.

