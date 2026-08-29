Директор-педофил изнасиловал 11-летнюю школьницу в Индии
В штате Пенджаб (Индия) задержали директора государственной школы, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом написало издание The Times of India.
Преступление злоумышленник совершил днём 11 августа. По имеющейся информации, нападение произошло рядом с деревенским крематорием. О случившемся стало известно после того, как отец пострадавшей подал заявление в полицию. В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Задержание директора состоялось 27 августа. Других деталей инцидента в настоящий момент издание не приводит.
Ранее в США мать застрелила своего 11-месячного сына. На такой поступок она пошла, чтобы не отдавать младенца под опеку отца.
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