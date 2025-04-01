В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак

Министерство юстиции РФ предложило ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.