В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак

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В Госдуму могут внести закон, запрещающий детям до 16 лет и пьяным выгуливать опасные породы собак, сообщила депутат Нина Останина. Ее слова передает РИА Новости.
Останина уточнила, что инициатива готова к подписанию и обсуждению. Это часть работы над защитой людей от нападений животных.
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«В приложении... содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить», — объяснила Останина.Ранее сообщалось, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.
Также «Радио 1» передавало, что руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина назвала россиянам самые выгодные направления для отдыха летом.
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Мария Моисеева