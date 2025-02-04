Mash: сын поджег отца из-за наследства в Дагестане и получил 10 лет

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Десять лет строгого режима получил сын за то, что поджег отца в Дагестане из-за наследства. Как пишет Mash, между родственниками, со слов соседей, постоянно были ссоры и драки.
Ренат выгонял отца на улицу, отбирая у него пенсию. При очередной ссоре из-за жилья осужденный избил родственника черенком от лопаты. После он вынес его во двор и поджег, предварительно, залив ноги бензином.
Осознав ужас содеянного, он потушил отцовские ноги и в течение нескольких дней обрабатывал и перевязывал их. В результате случившегося старик скончался.
Соседу Ренат сказал, что папа умер сам, но разговор услышал другой мужчина, и увидев обожженное тело, вызвал полицейских.
Трагедия произошла в старом доме Дагестанских Огней.
Ранее сообщалось, что нашли строители в Можайске.
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Осознав ужас содеянного, он потушил отцовские ноги и в течение нескольких дней обрабатывал и перевязывал их. В результате случившегося старик скончался.
Соседу Ренат сказал, что папа умер сам, но разговор услышал другой мужчина, и увидев обожженное тело, вызвал полицейских.
Трагедия произошла в старом доме Дагестанских Огней.
Ранее сообщалось, что нашли строители в Можайске.
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Никита Кротов