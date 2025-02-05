Росгвардейцы задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека в Москве

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления Росгвардии.
Отмечается, что при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по городу Москве после комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Подмосковья подозреваемые были задержаны.
Предварительно сообщается, что злоумышленники применили травматическое оружие, насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия после конфликта, вспыхнувшего из-за разногласий при продаже машины. После этого подозреваемые высадили мужчину из автомобиля и скрылись.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Предварительно сообщается, что злоумышленники применили травматическое оружие, насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия после конфликта, вспыхнувшего из-за разногласий при продаже машины. После этого подозреваемые высадили мужчину из автомобиля и скрылись.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова