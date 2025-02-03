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Главу администрации Северодонецка задержали по подозрению в похищении человека

Видео: СК РФ

Главу северодонецкой администрации Николая Моргунова подозревают в похищении человека. Видео задержания чиновника опубликовал Следственный комитет.
«Следствием на основании материалов ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы», — гласит сообщение ведомства.
По информации следователей, фигурант, руководя администрацией г. о. Брянка в Луганской народной республике, передавал информацию о городских предприятиях участникам преступной группы для дальнейшего похищения людей.

Сейчас следователи расследуют уголовные дела по 11 убийствам. Как добавили в СК, Моргунов конфликтовал со всеми жертвами.

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Суд вынес приговор сыну миллиардера и сооснователя марки водки «Белуга»
Суд приговорил к трём годам тюрьмы сына Андрея Аблитарова за мошенничество
06 февраля 2025, 18:22

Фото: iStock/Zolnierek

Химкинский городской суд Московской области приговорил сына сооснователя марки водки «Белуга» Андрея Аблитарова Артёма к трём годам тюрьмы за мошенничество. По данным Telegram-канала Baza, он подделал подпись своей девушки, продал квартиру и уговорил её взять кредит.
Отмечается, что Артём Аблитаров познакомился с Елизаветой в марте прошлого года в фитнес-клубе. Их отношения развивались быстро, сын миллиардера заявлял о серьёзности своих намерений. В один момент, перед отъездом за границу, девушка оставила мужчине ключи от своего Mercedes'а. Однако, вернувшись домой, узнала, что Аблитаров подделал её подпись и продал автомобиль.

Также выяснилось, что Артём уговорил Елизавету взять кредит на три миллиона рублей, чтобы решить его финансовые проблемы. Он обещал вернуть средства в течение трёх недель, однако так обещания и не сдержал.

После этого девушка написала заявление в полицию. Мужчину арестовали в августе прошлого года.

В марте ему вынесут приговор по ещё одному делу о мошенничестве – у бывшей девушки Юлии он выманил 4,7 миллиона рублей.

Бизнесмен Андрей Аблитаров утверждает, что уже три года не общался с сыном, поэтому не знает, что происходит у него в жизни. Однако отметил. что Артём много раз просил у него деньги, но отец не дал ему ни копейки.

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Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье: подробности, что известно о жертвах
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье
06 февраля 2025, 16:38

Фото: istockphoto/Tangens

В Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Об этом сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства и причины, вызвавшие чрезвычайное происшествие, предстоит выяснить правоохранителям и специализированным техническим службам.

По уточнённым данным, самолёт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор. Вскоре после начала полёта, в 13:10, борт перестал выходить на связь.

Катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного судна, которого диспетчер попросил сделать несколько кругов над местом предполагаемого крушения. Тот подтвердил, что видит борт на земле и он горит.

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#происшествие
#112
#самолет
#пилот
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В Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой, пока у него шел обыск из-за экстремизма: подробности
06 февраля 2025, 15:27

Вадим Стройкин (Фото: Телеграм @StroykinEsquire)

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с гибелью 59-летнего музыканта Вадима Стройкина. По предварительным данным, бард из Екатеринбурга свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Подробности – в материале «Радио 1».

Вадим Стройкин: биография, чем известен



Вадим Стройкин родился 23 января в Снежинске, расположенном на Урале. В школьные годы он начал осваивать игру на гитаре, а в старших классах стал участником группы «Болт», исполнявшей песни «Машины Времени» и «Воскресения». После окончания школы Вадим поступил на геологоразведочный факультет Свердловского горного института.

В университете Вадим увлекался альпинизмом и возглавлял клуб спортивного туризма «Простор». В 1990-е годы он завершил обучение в Британской школе журналистики и стал автором и ведущим программы «Антология авторской песни» на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург». Позже он работал управляющим на турбазе в Башкирии и много путешествовал.

В 2008 году Вадим вернулся в Екатеринбург и основал туристическую фирму «Камелот-Тур». В это же время появилась «Школа гитары Вадима Стройкина», которая со временем выпустила около ста учеников. Позднее Стройкин переехал в Санкт-Петербург, где продолжил преподавание игры на гитаре и работу над новыми проектами.

По словам знакомой музыканта, Вадим был человеком, любящим жизнь.

«Он был спокойным, дружелюбным и музыкальным. Знал много бардовских песен, которые мне тоже нравятся, занимался с детьми. Хотя давно его не видела. Раньше мы встречались на фестивалях и концертах», — поделилась с 78.ru Татьяна Клочихина.

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Обыск в доме Стройкина ​и суицид


6 февраля стало известно, что Вадим Стройкин скончался в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в тот момент, когда правоохранительные органы пришли с обыском в его квартиру на Парфеновской улице в рамках дела по экстремистской статье. 58-летний музыкант отошел в другую комнату и совершил суицид.

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6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме
Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова помещён в детдом
06 февраля 2025, 14:14

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Правнук убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова находится в детском доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что внучка самарского чиновника шесть лет назад родила ребёнка, находясь в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывалась. Возлюбленный не признал сына, поэтому девушка осталась с ребёнком одна. Она дала ему фамилию и отчество по имени дедушки.

После ареста Екатерины Тарховой шестилетнего мальчика поместили в детдом, у него нет близких, которые бы могли взять его под опеку.

Отец ребёнка проживает в Израиле. А бабушка, Людмила Тархова, отбывает наказание в колонии. В 2022 году её приговорили к семи годам тюрьмы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.

Сама Екатерина Тархова, подозреваемая в убийстве деда и его жены, официально не работала уже несколько нет. При этом знакомые семьи утверждают, что девушка заботилась о сыне, он ни в чём не нуждался.

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Mash: В Петербурге во время обыска покончил с собой бард и радиоведущий Стройкин
06 февраля 2025, 13:52

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге покончил жизнь самоубийством известный радиоведущий и бард Вадим Стройкин. Это произошло в тот момент, когда к нему с обыском по делу об экстремизме пришли правоохранители.
О трагическом происшествии рассказал телеграм-канал Mash. Полицейские пришли пришли домой к преподавателю по гитаре, автору стихов и в прошлом радиоведущему «Эхо Москвы – Екатеринбург» в его квартиру на Парфёновской улице в рамках возбуждённого дела по экстремистской статье. Под надуманным предлогом Вадим вышел в соседнюю комнату и совершил суицид. Позже правоохранители обнаружили бездыханное тело 58-летнего музыканта.

Вадим Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. Некоторое время он трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни», основал турфирму «Камелот-тур». Потом решил полностью посвятил себя музыке, перебрался в Питер, писал песни и преподавал игру на гитаре.

Следственные действия проходили по уголовному делу об участии в террористической организации — у силовиков были вопросы к музыканту по части донатов в пользу ВСУ.

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