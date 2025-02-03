Главу администрации Северодонецка задержали по подозрению в похищении человека

Видео: СК РФ
Главу северодонецкой администрации Николая Моргунова подозревают в похищении человека. Видео задержания чиновника опубликовал Следственный комитет.
«Следствием на основании материалов ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы», — гласит сообщение ведомства.По информации следователей, фигурант, руководя администрацией г. о. Брянка в Луганской народной республике, передавал информацию о городских предприятиях участникам преступной группы для дальнейшего похищения людей.
Сейчас следователи расследуют уголовные дела по 11 убийствам. Как добавили в СК, Моргунов конфликтовал со всеми жертвами.
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