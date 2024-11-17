Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск

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В России повторно объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, заочно обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Лефортовский суды Москвы, как отмечается, избрал ему заочную меру пресечения в виде ареста.
«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — приводят в агентстве слова собеседника.Напомним, в 2016 году глава СК РФ Александр Бастрыкин, что бывший глава Минобороны Грузии Кезерашвили является одним из фигурантов уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Вместе с тем дело против Кезерашвили завели в 2013 году и в самой Грузии. Его обвинили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах.
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