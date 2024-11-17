Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск

В России повторно объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, заочно обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Лефортовский суды Москвы, как отмечается, избрал ему заочную меру пресечения в виде ареста.