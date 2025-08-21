Бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко задержали в Москве
В Москве задержан бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, сообщил источник в правоохранительных органах hab.aif.ru.
Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие полагает, что Бойченко причастен к хищению свыше 120 млн рублей.
Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства края по соцвопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года. По версии следствия, Никонов в интересах коммерческих структур заключил 29 контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене и с худшими характеристиками, что нанесло бюджету ущерб более 650 млн рублей. В 2023–2024 годах следственные органы возбудили шесть уголовных дел против соучастников; трое фигурантов уже арестованы и находятся в хабаровском СИЗО.
В марте 2024 года Бойченко был уволен и затем переехал в Москву, долгое время оставаясь на свободе. В день его задержания следственные действия прошли также в других регионах: по данным источника, фигуранты задержаны в Хабаровске, Магадане и Архангельске.
