Туристы устроили драку на круизном лайнере из-за жареной курицы
В США на борту круизного лайнера Sunshine компании Carnival Cruises произошла массовая драка между пассажирами из-за жареной курицы. Об этом пишет New York Post.
Инцидент случился около двух часов ночи в понедельник, 20 августа, рядом с грилем, где подавали куриные стрипсы. По словам очевидцев, около десятка человек начали кричать и избивать друг друга в обеденной зоне судна.
Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях и быстро набрало тысячи просмотров. При этом сам автор ролика заявил, что не понял, с чего именно началась потасовка.
Представители компании пока не прокомментировали случившееся.
