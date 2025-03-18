Бывшего мужа телеведущей Юлии Коваль посадили на 17 лет за педофилию

Юлия Коваль (фото: Telegram @shtozamat)
Суд вынес приговор в отношении бывшего мужа телеведущей и блогера Юлии Коваль, которого обвинили в педофилии.
Отмечается, что бизнесмену Михаилу Штырлину предъявили обвинения по статье о педофилии три года назад. Сегодня стало известно, что его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
После этого он совершил ещё одно сексуальное преступление в отношении двух 11 и 12-летних девочек.
Родители пострадавших детей обратились в полицию. В результате Штырлина отправили в СИЗО, где он находился все четыре года. Сегодня краснодарский суд вынес приговор о тюремном заключении бизнесмена.
Бывшая жена Штырлина, блогер и телеведущая Юлия Коваль, которая является близкой подругой Насти Ивлеевой, воспитывает от бизнесмена сына. Пара познакомилась в Крыму и начала встречаться, несмотря на разницу в 19 лет.
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«Помимо этого, осуждённый обязан выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших от его действий девочек на общую сумму 2,4 миллиона рублей», – отметили в пресс-службе Советского районного суда Краснодара.По версии следствия, летом 2021 года Штырлин приехал в командировку в Краснодар. 10 июня на тот момент 50-летний мужчина встретил на улице четырёх девочек в возрасте от восьми до десяти лет. Под придуманным предлогом он завёл их за угол здания, где совершил противоправные действия сексуального характера.
После этого он совершил ещё одно сексуальное преступление в отношении двух 11 и 12-летних девочек.
Родители пострадавших детей обратились в полицию. В результате Штырлина отправили в СИЗО, где он находился все четыре года. Сегодня краснодарский суд вынес приговор о тюремном заключении бизнесмена.
Бывшая жена Штырлина, блогер и телеведущая Юлия Коваль, которая является близкой подругой Насти Ивлеевой, воспитывает от бизнесмена сына. Пара познакомилась в Крыму и начала встречаться, несмотря на разницу в 19 лет.
«Это мой первый мужчина, моя первая любовь – в 19 лет. Он поломал мне психику, но мы её починили», – рассказывала 31-летняя Коваль.Читайте также:
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Анастасия Чинкова