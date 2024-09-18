В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В России требуют запретить компьютерную игру Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что такие требования связаны с инцидентом, произошедшим летом. Маленькая школьница из Томска играла в Roblox и познакомилась там с 21-летним игроком, представившимся Олегом из Петербурга. В какой-то момент они сблизились и девочка дала парню свои контакты. Они начали переписываться в мессенджере, после чего Олег прислал девочке свой половой орган. Взамен он попросил школьницу прислать свои фото, за которые пообещал подарить донаты для игры.
Испугавшаяся девочка рассказала о произошедшем маме, которая потребовала запретить эту игру по всей России. Она отметила, что внутри игры может развиваться педофилия и развращённость детей.
Однако это не единственный случай, связанный с Roblox. На прошлой неделе в Екатеринбурге 37-летний мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым познакомился как раз в этой игре. Он пришёл к нему домой, пока родителей школьника не было дома.
Игра Roblox очень популярна среди российских детей. В ней пользователи могут создавать собственные миры или же играть в уже придуманные другими юзерами.
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Испугавшаяся девочка рассказала о произошедшем маме, которая потребовала запретить эту игру по всей России. Она отметила, что внутри игры может развиваться педофилия и развращённость детей.
Однако это не единственный случай, связанный с Roblox. На прошлой неделе в Екатеринбурге 37-летний мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым познакомился как раз в этой игре. Он пришёл к нему домой, пока родителей школьника не было дома.
Игра Roblox очень популярна среди российских детей. В ней пользователи могут создавать собственные миры или же играть в уже придуманные другими юзерами.
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Анастасия Чинкова