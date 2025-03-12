Женщина жестоко расправилась с педофилом — вырвав, зажарив и проглотив его сердце и пенис

65-летняя женщина призналась в убийстве бездомного мужчины, тело которого обнаружили с отсутствующими сердцем и половым органом в Бразилии. По данным издания G1, рядом с телом 60-летнего Селсо Маркеса Феррейры нашли окровавленный самодельный нож и записку с текстом: «Гринга поймала насильника».