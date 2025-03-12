Женщина жестоко расправилась с педофилом — вырвав, зажарив и проглотив его сердце и пенис

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65-летняя женщина призналась в убийстве бездомного мужчины, тело которого обнаружили с отсутствующими сердцем и половым органом в Бразилии. По данным издания G1, рядом с телом 60-летнего Селсо Маркеса Феррейры нашли окровавленный самодельный нож и записку с текстом: «Гринга поймала насильника».
Подозреваемая, Хосефа Лима де Соуза, известная местному населению под прозвищем Гринга, заявила на допросе, что Феррейра якобы насиловал детей, поэтому она отомстила, вырезав и съев его органы. Не сырыми, разумеется — женщина уточнила, что пожарила их перед употреблением. Её арестовали вместе с 41-летним Робсоном Апаресидо де Оливейрой, который ранее угрожал убитому мужчине.
Полиция пока не нашла подтверждений обвинениям Феррейры в педофилии. Ясно только, что расправились с ним с высшей степенью жестокости. Не уточняется, умер ли мужчина до того, как убийца искромсала ножом его тело и вырезала органы.
Дочь погибшего рассказала, что отец более 15 лет жил на улице, страдая от алкогольной и наркотической зависимости.
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Полиция пока не нашла подтверждений обвинениям Феррейры в педофилии. Ясно только, что расправились с ним с высшей степенью жестокости. Не уточняется, умер ли мужчина до того, как убийца искромсала ножом его тело и вырезала органы.
Дочь погибшего рассказала, что отец более 15 лет жил на улице, страдая от алкогольной и наркотической зависимости.
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Мария Моисеева