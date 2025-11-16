Бывшего настоятеля Шаолиня подозревают в коррупции
Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Народная прокуратура города Синьсян недавно удовлетворила соответствующее ходатайство. Фигуранту инкриминируют использование служебного положения для присвоения чужого имущества, растрату средств и получение взяток.
В июле административный отдел монастыря обвинил его в хищении средств и имущества Шаолиня, нарушении буддийских заповедей, неподобающих отношениях с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей. На следующий день подозреваемого лишили сана. Новым настоятелем стал Ши Иньлэ, ранее руководивший Храмом Белой Лошади в Лояне.
Шаолиньский монастырь основали в V веке н.э. Он прославился монахами‑воителями. В VI веке сюда пришёл священнослужитель Бодхидхарма, оказавший значительное влияние на развитие шаолиньского ушу. Монахи систематизировали и развивали различные техники кунг‑фу, создав множество стилей и сопутствующих практик — медитацию, цигун и методы укрепления тела.
Читайте также: