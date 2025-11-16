Бывшего настоятеля Шаолиня подозревают в коррупции

16 ноября 2025, 12:22

Экс-настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня арестовали по делу о коррупции

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.