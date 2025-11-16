Бастрыкин потребовал доклад после смерти младенца в медцентре Приморья
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад после смерти новорожденного в одном из медцентров Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В октябре местная жительница заметила, что состояние ее ребенка резко ухудшилось после родов. По словам женщины, персонал медцентра никак не отреагировал на ее жалобы. Через некоторое время малыш скончался. В связи ненадлежащим оказанием медпомощи следователи возбудили уголовное дело.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Иркутске годовалый ребенок едва не погиб после того, как в его дыхательные пути попал кусочек арахиса в сахарной глазури.